أردوغان بعد أدائه القسم الجمهوري: سنعمل على تنفيذ رؤية قرن تركيا

تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بتنفيذ رؤية قرن تركيا والعمل على ذلك طوال ولايته الجديدة.

جاء ذلك في رسالة دونها في الدفتر الخاص بضريح مؤسسة الجمهورية التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك، أثناء زيارته للضريح بعد أدائه للقسم الدستوري بالبرلمان.

وقال أردوغان "في السنوات الخمس المقبلة سنواصل العمل بكل عزيمة من أجل تنفيذ رؤية قرن تركيا".

وأضاف "نؤمن بأن الانتخابات الأخيرة فتحت أمام شعبنا أبواب مرحلة جديدة".

وأردف "بصفتي الرئيس الثاني عشر للجمهورية، سأواصل الدفاع عن الأخوة الأبدية لأبناء شعبنا، والعمل على نمو بلادنا والنهوض بدولتنا".

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، وصل إلى مبنى البرلمان في أنقرة لأداء القسم بعد إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، لولاية ثانية..

واجتمعت الجمعية العامة البرلمان التركي من أجل مراسم أداء القسم ليبدأ الرئيس أردوغان مهامه في الولاية الجديدة رسميا، عقب تسلمه وثيقة التنصيب من باهتشلي.