تركيا تشارك بقوات خاصة لحفظ السلام في كوسوفو وسط تصاعد الاضطرابات العرقية

استجابة لطلب حلف الناتو بإرسال قوات للمساعدة في قمع الاضطرابات العنيفة في شمال كوسوفو، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم إرسال كتيبة كوماندوز إلى المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي نشر على تويتر إن الطلب جاء من قيادة القوة المشتركة لحلف الناتو في نابولي، وإن الكتيبة ستنضم إلى مهمة حفظ السلام التابعة للحلف، كيفور KFOR، كوحدة احتياطية.

لم تحدد تركيا عدد القوات التي ستنقل لكن حلف شمال الأطلسي أعلن يوم الثلاثاء أنه سيرسل 700 جندي لتعزيز القوة في المنطقة. من المتوقع أن تأتي جميع القوات الجديدة من نفس البلد.

تتكون قوة كوسوفو حاليا من حوالي 3800 جندي، بما في ذلك حوالي 350 من تركيا.

أدت الاشتباكات العنيفة مع الصرب يوم الاثنين إلى إصابة 30 جنديًا دوليًا - 11 إيطاليًا و 19 مجريًا - بجروح، بما في ذلك كسور وحروق من عبوات حارقة مرتجلة.

نتجت الاشتباكات عن المواجهة التي اندلعت في وقت سابق بعد أن دخل مسؤولون من أصل ألباني انتخبوا بأغلبية ساحقة من الصرب مباني البلدية لتولي مناصبهم وقام الصرب بإغلاقها.

وجاء في البيان التركي: "نحث على ضبط النفس والحوار لحل هذه التطورات في شمال كوسوفو التي تعرض الأمن والاستقرار الإقليميين للخطر". وستنتشر كتيبة الكوماندوز التركية في ثكنة السلطان مراد في كوسوفو يومي الأحد والاثنين.