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مشاركة عربية ودولية في مراسم تنصيب الرئيس أردوغان لولاية رئاسية جديدة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 03.06.2023 12:54
جلسة البرلمان التركي الأولى بعد الانتخابات. 2 يونيو 2023 الفرنسية جلسة البرلمان التركي الأولى بعد الانتخابات. 2 يونيو 2023 (الفرنسية)

أعلنت مصر والأردن مشاركتهما في مراسم تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية جديدة التي ستجري اليوم.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بأنه "بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية يتوجه إلى أنقرة اليوم للمشاركة في مراسم حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، سيشارك اليوم مندوباً عن الملك عبدالله الثاني، في حفل تنصيب الرئيس أردوغان لولاية رئاسية جديدة.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس أردوغان اليمين الدستورية، السبت، في البرلمان التركي ليبدأ مهامه في الولاية الجديدة رسميا بعد فوزه بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الأحد الماضي.

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