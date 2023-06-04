الإعلام البلجيكي يولي اهتماماً بتولي غوكطاش وزارة بالحكومة التركية الجديدة

حظي تعيين ماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرةً للأسرة والخدمات الاجتماعية في الحكومة الجديدة، التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس السبت، باهتمام واسع لدى الصحافة البلجيكية.

وأفردت كافة وسائل الإعلام الناطقة باللغتين الفرنسية والفلمنكية حيزاً لغوكطاش، المولودة في بروكسل والتي عملت سابقاً كنائب في برلمان بروكسل.

وعنونت معظم الصحف البلجيكية أخبارها عن غوكطاش بعبارة "نائبة بروكسل السابقة ماهينور أوزدمير أصبحت وزيرة في حكومة أردوغان".

ولفتت الصحف إلى أن غوكطاش هي المرأة الوحيدة التي تولت منصباً وزارياً في حكومة أردوغان الجديدة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، تشكيلة الحكومة الرئاسية الجديدة عقب مأدبة عشاء أقامها على شرف المشاركين في مراسم تنصيبه، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وضمت تشكيلة الحكومة الوزيرة ماهينور أوزدمير غوكطاش، الامرأة الوحيدة في الحكومة.

وفيما يلي أعضاء الحكومة التركية الجديدة:

نائب رئيس الجمهورية: جودت يلماز

وزير الخارجية: هاكان فيدان

وزير الداخلية: علي يرلي قايا

وزير الدفاع الوطني: يشار غولر

وزير التجارة: عمر بولات

وزير الخزانة والمالية: محمد شيمشك

وزير الطاقة والموارد الطبيعية: ألب أرسلان بيرقدار

وزير النقل والبنية التحتية: عبد القادر أورال أوغلو

وزير الصحة: فخر الدين قوجة

وزير الثقافة والسياحة: محمد نوري أرصوي

وزير الشباب والرياضة: عثمان أشقين باك

وزير الصناعة والتكنولوجيا: محمد فاتح قجر

وزير الزراعة والغابات: إبراهيم يومقلي

وزير التربية الوطنية: يوسف تكين

وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي: محمد أوز حسكي

وزير العدل: يلماز تونج

وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية: ماهينور أوزدمير غوكطاش

وزير العمل والضمان الاجتماعي: وداد إشيق هان