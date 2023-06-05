إبراهيم قالن رئيساً للاستخبارات التركية خلفاً لفيدان

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، المتحدث السابق باسم الرئاسة إبراهيم قالن رئيساً لجهاز الاستخبارات خلفاً لهاكان فيدان الذي تولى وزارة الخارجية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وقال البيان: "عين رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، إبراهيم قالن رئيسًا لجهاز الاستخبارات الوطني".

فيما لم يعلن بعد من سيكون المتحدث باسم الرئاسة التركية خلفاً لقالن.

رئاسة هيئة الأركان

كما أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، توكيل قائد القوات البرية برئاسة هيئة الأركان مؤقتاً لحين تعيين رئيس آخر لها خلفاً ليشار غولر الذي تولى حقيبة الدفاع.

وأضافت في بيان لها، الاثنين، أن قائد القوات البرية موسى أوسوار سيتولى رئاسة الأركان مؤقتاً، مع الاحتفاظ بمنصبه الحالي.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي عقب تعيين رئيس الأركان السابق، يشار غولر، في منصب وزير الدفاع بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة.

وفي وقت سابق الاثنين، سلّم وزير الدفاع السابق خلوصي أكار، منصبه رسمياً لخلفه غولر، وذلك في مراسم أقيمت بمقر الوزارة في أنقرة.

رئيس جديد لهيئة الصناعات الدفاعية التركية

كما أعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، تعيين خلوق غورغون رئيساً لهيئة الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في بيان لها، الاثنين، أوضحت فيه أن الرئيس رجب طيب أردوغان عيّن غورغون للمنصب المذكور، دون تفاصيل أكثر.

والي جديد لإسطنبول

كما عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "داوود غُل" واليًا على إسطنبول خلفا لعلي يرلي قايا الذي تولى وزارة الداخلية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وكان غُل شغل والياً لغازي عنتاب منذ عام 2018 قبل تعيينه والياً لإسطنبول.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الرئيس أردوغان في إطار تشكيل كادره الحكومي الجديد عقب إعادة انتخابه لولاية جديدة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تركيا يوم 28 مايو/ أيار الماضي.