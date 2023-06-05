ترشيح نعمان قورتولموش لرئاسة البرلمان التركي

رشح نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في تركيا النائب عن ولاية إسطنبول في العدالة والتنمية نعمان قورتولموش لرئاسة البرلمان في دورته الجديدة.

وسلم رئيس الكتلة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله غولر ونائب رئيس الكتلة النيابية للحركة القومية أركان أكتشاي، الاثنين الطالب الخاص بترشيح قورتولموش لرئاسة البرلمان إلى الأمين العام للبرلمان محمد علي كومبوز أوغلو.

وفي تصريح صحفي، أوضح غولر أن فترة تقديم طلبات الترشح لرئاسة البرلمان بدأت في 3 يونيو/ حزيران الجاري، وتستمر حتى الساعة 24:00 من مساء غد الثلاثاء.

من جانبه، أشار أكتشاي أن الحركة القومية أيضاً رشح قورتولموش لرئاسة البرلمان.

وقال: "كلنا ثقة أن السيد نعمان قورتولموش سوف يتولى رئاسة برلمان تركيا على أكمل وجه".

وتجري انتخابات رئيس للبرلمان في 7 يونيو الجاري بالجمعية العامة للبرلمان.