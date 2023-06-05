تشاوش أوغلو يسلم فيدان حقيبة وزارة الخارجية

جرت في العاصمة أنقرة، اليوم الإثنين، مراسم تسليم الوزير السابق مولود تشاوش أوغلو مهام المنصب لخلفه هاكان فيدان في مقر وزارة الخارجية التركية.

وأعرب فيدان في كلمة عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان على الثقة والتقدير الذي منحه في تعيينه وزيرا للخارجية بعد رئاسة جهاز الاستخبارات.

وأضاف: "بعد أن أمضيت 13 عاما في جهاز الاستخبارات الذي استوجب تحمّل مسؤوليات كبيرة، أشكر فخامة الرئيس على ثقته بي وتعييني وزيراً للخارجية الذي يتطلب أيضا نفس القدر من المسؤولية".

وأكد أنه سيواصل دفع رؤيته للسياسة الخارجية الوطنية التي تقوم على سيادة إرادة الشعب التركي واستقلال الدولة عن جميع مجالات النفوذ.

كما شكر نظيره السابق قائلا: "الوزير تشاوش أوغلو رجل دولة وسياسي والأهم من كل هذا، لديه مزايا فريدة وعالية من الناحية الإنسانية والصداقة".

تواصل التهاني:

على الصعيد نفسه، يواصل وزير الخارجية التركي الجديد، هاكان فيدان تلقي التبريكات والتهاني على منصبه الجديد من نظرائه ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي والعالم.

وأعلن الرئيس أردوغان، مساء السبت، تشكيلة الحكومة الرئاسية الجديدة بعد مراسم تنصيبه لولاية جديدة، وقد تسلم فيها فيدان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات حقيبة وزارة الخارجية.

وفي تغريدة على تويتر قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا إنه يتطلع بفارغ الصبر إلى تعزيز علاقات التعاون والروابط بين البلدين، وتباحث المشاكل المشتركة بين البلدين مع نظيره الجديد.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني على توتير أيضا: "نهنئ هاكان فيدان الذي تم تعيينه وزيرا لخارجية تركيا الدولة الصديقة والحليفة في الناتو والشريكة الاستراتيجية في البحر المتوسط".

وأعرب تاجاني الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيسة الوزراء عن استعداد إيطاليا للعمل المشترك مع فيدان للتغلب على التحديات العالمية، قائلا: "حظا سعيدا".

وزير خارجية مالطا إيان بورغ، نشر صورة له مع نظيره هاكان فيدان على حسابه في موقع تويتر.

وأرفق الصورة بتغريدة قال فيها: "أهنئ من أعماق قلبي وزير خارجية تركيا الجديد، هاكان فيدان".

وأعرب بورغ عن رغبة بلاده في مواصلة تعزيز التعاون مع تركيا.

كما هنأ وزير خارجية كرواتيا، غوردان غرليتش رادمان، نظيره التركي على منصبه الجديد.

وقال على تويتر: "أهنئ هاكان فيدان على منصبه الجديد، وأتطلع إلى تعاوننا المستقبلي من أجل استمرار العلاقات القوية بين تركيا وكرواتيا".

بدوره هنأ وزير خارجية ليتوانيا، غابريليوس لاندسبيرجيس، هاكان فيدان بمنصبه، مبديا رغبته بالتعاون مع نظيره التركي.

من جانبه هنأ وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، نظيره التركي على منصبه الجديد.

وقال في تغريدة: "إنني أتطلع إلى استمرار التعاون القوي بشأن التحديات المشتركة التي تواجهها بلدانا".

وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قالت بعد تهنئتها لنظيرها التركي: "أثق بكم وأتطلع إلى العمل معكم لتعزيز العلاقات التركية الألمانية والتغلب على التحديات الكبيرة التي نواجهها في هذه الأوقات الصعبة".

فيما هنأ الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، هاكان فيدان بمنصبه الجديد.

وقال على تويتر: "نتطلع إلى مواصلة الشراكة الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والعمل المشترك".

من ناحيته هنأ وزير الخارجية الباكستاني، بيلاوال بوتو زارداري، نظيره التركي على توليه منصبه الجديد.

وكتب في تدوينة بموقع تويتر إنه ينتظر بفارغ الصبر العمل مع فيدان للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، قائلا: "عاشت الصداقة الباكستانية التركية".

من ناحيته قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ مهنئ نظيره التركي على تويتر: "أتطلع بفارغ الصبر إلى تعزيز العلاقات بين النمسا وتركيا سويا".

وزير خارجية لاتفيا، إدغارس رينكيفيكس قال إن لاتفيا وتركيا بلدان يتمتعان بعلاقات ممتازة وحليفان قريبان في حلف الناتو.

وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب قالت إنها تتطلع لمواصلة الشراكة البلجيكية التركية، مهنئة نظيرها التركي في منصبه.

كذلك قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مهنئا فيدان: "تحارب بريطانيا وتركيا التهديدات الإرهابية وتعملان جنبا إلى جنب في الناتو، وإنني أتطلع إلى العمل المشترك وتعميق صداقتنا".

وزير الخارجية الأوزبكي بختيار سعيدوف بدأ تهنئته لنظيره التركي بوصفه بالشقيق، قائلا: "اتصلت بأخي العزيز هاكان فيدان على الهاتف، وهنأته على تعيينه وزيرا لخارجية تركيا، ودعوته إلى أوزبكستان في زيارة رسمية".

وأوضح في تغريدة أنه ناقش مع فيدان هاتفيا جدول الأعمال الواسع لتعزيز الصداقة بين البلدين.

وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو، قال في تغريدة: "نهنئ هاكان فيدان وزير الخارجية الجديد لجمهورية تركيا الشقيقة ونتمنى له التوفيق في إدارته، وإننا سنواصل العمل على أجندة علاقات عميقة تصل إلى مستوى غير مسبوق قائمة على مبادئ التضامن والتكامل".

كما هنأ فيدان على منصبه الجديد، في وقت سابق، كل من وزراء خارجية أذربيجان جيهون بيرموف، وفرنسا كاترين كولونا، وشمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، وأوكرانيا دميترو كوليبا، ورئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندري يرماك.

وتلقى التهنئة أيضا من وزراء خارجية إستونيا مارغوس تساكنا، والسويد توبياس بيلسترون، وكوبا برونو رودريغيز، وإيران حسين أمير عبد اللهيان.