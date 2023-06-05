أعلن التركي رجب طيب أردوغان تشكيلة الحكومة الرئاسية الجديدة فيما تستعد الحكومة لولاية جديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، بعد مأدبة عشاء أقامها على شرف المشاركين في مراسم تنصيبه، السبت.

وفيما يلي أعضاء الحكومة التركية الجديدة:

نائب رئيس الجمهورية: جودت يلماز

وزير الخارجية: هاكان فيدان

وزير الداخلية: علي يرلي قايا

وزير الدفاع الوطني: يشار غولر

وزير التجارة: عمر بولات

وزير الخزانة والمالية: محمد شيمشك

وزير الطاقة والموارد الطبيعية: ألب أرسلان بيرقدار

وزير النقل والبنية التحتية: عبد القادر أورال أوغلو

وزير الصحة: فخر الدين قوجة

وزير الثقافة والسياحة: محمد نوري أرصوي

وزير الشباب والرياضة: عثمان أشقين باك

وزير الصناعة والتكنولوجيا: محمد فاتح قجر

وزير الزراعة والغابات: إبراهيم يومقلي

وزير التربية الوطنية: يوسف تكين

وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي: محمد أوز حسكي

وزير العدل: يلماز تونج

وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية: ماهينور أوزدمير غوكطاش

وزير العمل والضمان الاجتماعي: وداد إشيق هان

في سياق متصل، أعرب أردوغان عن شكره لوزراء الحكومة السابقة، مبينا أنهم سجلوا أسماءهم في التاريخ كوزراء أول حكومة في ظل نظام الحكم الرئاسي بتركيا.

وأشاد الرئيس التركي بأداء وزراء الحكومة السابقة، مبيناً أنهم قدموا معا الحلول للكثير من المشاكل وواجهوا العديد من التحديات.

وتمنى النجاح للوزراء السابقين في أعمالهم البرلمانية، بعد انتخابهم نوّابا في البرلمان.

كما أكد أردوغان أن تركيا الحالية أقوى مما سبق، وأن ديمقراطيتها أكثر متانة من الماضي، وأن مستقبلها أكثر إشراقاً مقارنة بما قبل 28 مايو/ أيار 2023 (موعد الانتخابات الأخيرة).

وشدد على عزمهم المضي قدما مع أعضاء الحكومة الجديدة، نحو أهداف رؤية "قرن تركيا".

وأعرب عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لأعضاء الحكومة الجديدة، مضيفاً: أسأل الله ألا يخيبنا أمام شعبنا.