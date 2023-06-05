دبلوماسي تركي بمصر: سنشهد تعيين سفيري البلدين قريباً

كشف القائم بالأعمال التركي في القاهرة "صالح موطلو شن"، الاثنين، عن اعتزام البلدين تعيين سفرين بشكل متبادل بينهما في المستقبل القريب.

وأشار "موطلو شن"، في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، أن تهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، واستقبال الأخير ذلك بكل تقدير يعد "فرصة طيبة" في إطار العلاقات الثنائية.

وقال موطلو شن: "أعرب القائدان عن رغبتهما برفع العلاقات الدبلوماسية إلى أعلى مستوى، فالرئيس أردوغان حريص بشأن تطوير العلاقات مع مصر، وبنفس الوقت فإن المؤسسات التركية تتطلع إلى التعاون مع مصر".

وأكد أن العلاقات مع مصر ستشهد قريباً تعيين السفراء، مضيفاً: "سيتم تنشيط التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها الاقتصاد والتجارة والصناعة والتكنولوجيا والتنمية والثقافة والفن والرياضة والإعلام والاتصال".

ولفت القائم بالأعمال التركي في القاهرة إلى وجود زيارة رسمية لوزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير إلى تركيا قريباً، وإلى زيارة وفدين تركيين من قطاعات مختلفة إلى القاهرة.

وأردف: "ننتظر حدوث زيادة مهمة في التعاون بين تركيا ومصر في مجالي الاستثمار والسياحة خلال 6 أشهر إلى عام".

وأضاف أن "سياسة تركيا الخارجية مستمرة في إطار رؤية تستند إلى الحوار والتعاون خاصة مع الدول العربية والإسلامية، وقائمة على الاحترام المتبادل"، مبينًا أن أنقرة تولي أهمية للتعاون مع الدول العربية والإسلامية.

والثلاثاء، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال بينهما، على تبادل السفراء بين أنقرة والقاهرة.