وزير الدفاع التركي: أولويتنا مكافحة الإرهاب

قال وزير الدفاع التركي الجديد يشار غولر إن أولويتهم الأساسية تتمثل في مكافحة الإرهاب بعزم وتصميم متزايدين.

جاء ذلك في مراسم توليه حقيبة وزارة الدفاع من سلفه خلوصي أقار، الاثنين، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة.

وأعرب غولر عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان على تعيينه في هذه الوظيفة المهمة.

كما قدم شكره لسلفه أقار إزاء دوره الفاعل في قضايا أمنية إقليمية ودولية وأمن واستقرار البلاد ومكافحة الإرهاب وأمن الحدود، ودعمه ونجاحه في تحديث القوات المسلحة.

وقال: "أنا فخور وسعيد لاعتباري جديرا بمهمة مثل وزارة الدفاع، وكما كان الوضع حتى اليوم، ستكون أولويتنا الرئيسية هي مكافحة الإرهاب بتصميم وعزيمة متزايدين".

وأكد أنهم سيواصلون مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار البلاد حتى تحييد آخر إرهابي.

وشدد على الاستمرار بالحفاظ على أمن حدود البلاد على أعلى مستوى من خلال تحسين التدابير الحالية المتخذة يومًا بعد يوم.

وأضاف: "في نطاق تجهيز القوات المسلحة التركية بأنظمة ومعدات حربية حديثة، سيتم حشد جميع إمكانيات وقدرات وزارتنا لتحقيق مشاريع الصناعات الدفاعية في أقرب وقت ممكن".

وأكد الاستمرار بمكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي بكل عزم، متعهداً بالعمل دون توقف من أجل حماية جميع حقوق ومصالح البلاد النابعة من القانون الدولي وتأدية مسؤوليات وزارة الدفاع بكل نجاح.