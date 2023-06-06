أردوغان يعين عاكف تشاغطاي قليج كبير مستشاريه

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عاكف تشاغطاي قليج كبير مستشاريه، وذلك وفق مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية التركية، اليوم الثلاثاء.

وجاء في المرسوم الذي نُشر بإمضاء الرئيس أردوغان، أن قليج حصل على صفة السفير إلى جانب تعيينه مستشاراً للرئيس.

يذكر أن قليج ولد عام 1976 في مدينة سيغن الألمانية وأكمل تعليم المرحلة الثانوية في إسطنبول قبل أن يتجه إلى جامعة هيرتفوردشاير البريطانية للدراسة في قسم العلوم السياسية.

وفي 2003، انتسب إلى حزب العدالة والتنمية وعمل مستشاراً لرئيس الحزب.

وفي انتخابات 12 يونيو/ حزيران 2011، دخل قليج البرلمان التركي نائباً عن العدالة والتنمية، وارتقى إلى منصب وزير الشباب والرياضة في الحكومات الـ61 و62 و63 و64 بين عامي 2013 و2017.

وقليج متزوج ولديه ولدان ويتحدث اللغتين الإنجليزية والألمانية بطلاقة.