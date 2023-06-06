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الرئيس أردوغان يتعهد بتقديم الخدمات لكافة أنحاء تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 06.06.2023 16:12
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك قبل اجتماع الحكومة الجديدة 6-6-2023 صورة: الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك قبل اجتماع الحكومة الجديدة 6-6-2023 (صورة: الأناضول)

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بتقديم كافة الخدمات لجميع أنحاء تركيا ولكل المواطنين في البلاد.

جاء ذلك خلال تدوينه رسالة في الدفتر الخاص بضريح مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، أثناء زيارته للضريح قبيل اجتماع حكومته الجديدة.

وقال أردوغان في تدوينته: "أتاتورك العزيز، نقف أمامك اليوم مع أعضاء الحكومة الرئاسية الجدد في الولاية الثانية من نظام الحكومة الرئاسية. اليوم ومن خلال عقد الاجتماع الأول للحكومة، سنمضي قدما وبسرعة نحو تحقيق هدف بناء مئوية تركيا".

وأضاف قائلاً: "باعتباري رئيساً لتركيا سأعمل على تقديم الخدمات لكافة أنحاء تركيا وكافة سكانها البالغ عددهم 85 مليون شخص".

وأردف: "بمشيئة الله تعالى سنجعل هذا العام الذي نعيش فيه حماسة وفخر بلوغنا الذكرى المئوية لجمهوريتنا، انطلاقة لحقبة النهضة في تركيا. ولترقد روحك بسلام".

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