حكومة جديدة لضمان تقدم تركيا نحو أهداف 2023

قال الرئيس رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء التركي الجديد إن الحكومة الجديدة تركز على الوفاء بجميع التعهدات التي قدمناها في الحملة الانتخابية وسيكون التعليم على رأس الأولويات على جدول الأعمال.

وأعلن الرئيس عزم حكومته إعادة طرح مقترح سابق لتعديل الدستور على البرلمان.

وقال أردوغان: "سنعرض مجددا على البرلمان مقترحنا الخاص بالتعديل الدستوري الذي طرحناه على جدول أعماله قبل الانتخابات".

وأكد على أنّ رؤية "قرن تركيا" ستكون قائمة على "الاستقرار والثقة".

كما أشار أردوغان أنّ الحكومة في اجتماعها اتفقت على إعلان يومي 26 و27 يونيو/حزيران الجاري إجازة إدارية لتصبح عطلة عيد الأضحى المبارك 9 أيام.

جدير بالذكر أنّ الرئيس أكد في خطاب مراسم تنصيبه، طرح مقترح تعديل الدستور تحت قبة البر لمان قائلا: "سنعزز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل ونتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري".

مشكلات ارتفاع تكاليف المعيشة

وشدد أردوغان على تصميم أنقرة على حل مشكلات ارتفاع تكاليف المعيشة، مضيفا أن البيانات الأخيرة تقوي عزم الحكومة على مكافحة التضخم.

وأشار إلى انخفاض التضخم السنوي إلى أقل من 40 بالمئة في مايو/أيار، وقال إن الحكومة ستخفضه إلى ما دون عشرة بالمئة.

كان التضخم في تركيا بلغ مستويات قياسية مرتفعة في 2021 بفعل أزمة عملة، مما دفع أردوغان إلى اتباع سياسات غير تقليدية لمكافحته.

جاء تعيين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير في أسواق المال، وزيرا للمالية، تمهيدا لعودة السياسات التقليدية.