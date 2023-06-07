السفير التركي في الرياض: نتطلع لمزيد من التعاون مع المملكة السعودية

أعرب السفير التركي لدى الرياض فاتح أولوصوي، عن تطلعاته إلى مزيد من تعزيز العلاقات الأخوية والتجارية مع المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال مشاركته بمنتدى الأعمال التركي السعودي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد" بالتعاون مع غرفة تجارة الرياض، في العاصمة السعودية، اليوم.

وقال أولوصوي: "أعتقد أن العلاقات التجارية وفرص التعاون بين تركيا والمملكة العربية السعودية ستزداد من خلال هذه اللقاءات والأنشطة".

وذكر أن المنتدى لديه فرصة لتطوير الأنشطة التجارية في 24 قطاعا مختلفا بين البلدين اللذين يربطهما علاقات تاريخية وإنسانية متجذرة.

وشارك في المنتدى الذي عقد ليوم واحد، السفير أولوصوي، والنائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة نايف الراجحي، ورئيس "موصياد" المؤسس، رئيس منتدى الأعمال الدولي أرول يارار، وعدد كبير من رجال الأعمال في البلدين.