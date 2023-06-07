مرشح تحالف الجمهور يتصدر الجولة الأولى من انتخاب رئيس للبرلمان التركي

تصدر مرشح حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية نعمان قورتولموش نتائج الجولة الأولى لعملية الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبرلمان التركي.

وحصل قورتولموش في الجولة الأولى التي جرت الأربعاء، على 317 صوتاً من أصل 586 نواب شاركوا في عملية الاقتراع.

ونال مرشح حزب الشعب الجمهوري تكين بينغول 131 صوتاً فيما حصلت مرشحة حزب اليسار الأخضر تولاي حاتم أوغولاري على 51 صوتا.

وبناء على نتائج الجولة الأولى لم يتمكن أي مرشح من الوصول إلى النسبة المطلوبة وهي 400 صوت.

وعلى ضوء نتيجة الجولة الأولى، قرر رئيس البرلمان المؤقت دولت باهتشلي الانتقال إلى الجولة الثانية من التصويت.