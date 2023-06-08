استشهاد جندي تركي في عملية أمنية جارية في ولاية سيرت

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا استشهاد جندي في عملية أمنية جارية في ولاية سيرت شرقي البلاد.
وقال يرلي قايا عبر تويتر الأربعاء: "أعزي شعبنا في استشهاد الرقيب آيدي جيلان في عملية شرقي البلاد".
وأعرب الوزير عن تعازيه لأسرة الشهيد وقيادة الدرك والشعب التركي.
يشار أن وزارة الداخلية التركية بدأت سلسلة عمليات ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في يناير/ كانون الثاني 2021.
وبي كي كي (PKK) تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردًا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.