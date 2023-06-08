المخابرات التركية تحيد أهدافاً لبي كي كي في العراق

أفادت وسائل الإعلام اليوم الخميس أن جهاز المخابرات الوطنية نجح في تحييد عضو بارز في تنظيم بي كي كي الإرهابي وإرهابيين اثنين آخرين في العراق.

وهذه أول عملية عبر الحدود تكشف عنها وكالة المخابرات منذ أن تولى المتحدث باسم الرئاسة السابق إبراهيم قالن المنصب من هاكان فيدان كمدير جديد لها.

المصطلح الرسمي لنتائج عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها تركيا هو "تحييد"، وهو ما يعني إما أن الأهداف المذكورة قُتلت أو أُلقي القبض عليها أحياء. تتضمن معظم العمليات عبر الحدود ضربات دقيقة، على الأرض أو بواسطة طائرات بدون طيار.

ومن بين أهداف العملية الأخيرة فهمي أويمين Fehmi Öğmen، المعروف أيضا بالاسم الحركي "سنان ديوار"، وهو عضو رفيع المستوى في الجماعة الإرهابية في العراق كان على قائمة المطلوبين لدى وزارة الداخلية. تم التعرف على إرهابيين آخرين وهم محمد صالح تشاكال، رئيس إحدى "الكتائب" المزعومة لتنظيم بي كي كي الإرهابي وأحمد محمد علي، الذي كان سائق رجلين.

وقالت مصادر أمنية إن العملية تمت في ريف السليمانية بالعراق. قالوا إن "خلايا" جهاز المخابرات عملت على مراقبة أويمين وآخرين كما تم تجنيد عناصر "المخابرات المحلية" لتعقب المطلوبين.

انضم أويمين إلى الجماعة الإرهابية عام 1993 ونشط في تركيا ودول أخرى. وقالت مصادر لوسائل إعلام إنه أشرف بنفسه على عدة أعمال إرهابية نفذها بي كي كي في الماضي.