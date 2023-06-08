وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره الأمريكي

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن جرى الحديث خلالها عن قضايا إقليمية ودولية.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان الخميس، أن بلينكن هنأ فيدان على منصبه الجديد في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضافت أن الوزيرين بحثا عضوية السويد في حلف الناتو، ومساري التطبيع بين تركيا وأرمينيا وبين أذربيجان وأرمينيا.

كما ناقش الوزيران عملية شراء تركيا طائرات إف-16 من الولايات المتحدة، وتحديث طائرات من نفس الطراز في أسطول الجيش التركي، بالإضافة إلى اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية.

وأشارت الخارجية إلى أن فيدان وبلينكن أكدا رغبتهما إجراء مباحثات لاحقة في أقرب وقت لمناقشة قضايا ذات الاهتمام المشترك.