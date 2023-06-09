إيطاليا تعلن تدخلها لإنقاذ سفينة تركية احتجزها مهاجرون

أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، الجمعة، تدخل القوات الخاصة الإيطالية لإنقاذ سفينة تركية احتجزها مهاجرون.

وقال كروزيتو خلال مشاركته في منتدى، إن مهاجرين غير نظاميين احتجزوا سفينة تركية خلال إبحارها إلى فرنسا، قبالة سواحل نابولي المطلة على البحر المتوسط.

وأضاف أن القوات الخاصة الإيطالية تدخلت وسيطرت على السفينة، وتعمل على تحرير طاقم السفينة وتحييد المهاجرين.

وأردف كروزيتو: "لا نعلم كيف حدث ذلك، هناك 15 مهاجراً على متن السفينة، 2-3 منهم مسلحون".

وتابع: "قام هؤلاء باحتجاز أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 22، ثم تدخلت القوات الخاصة المتمركزة في برينديزي".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن جنسيات المهاجرين مجهولة، وأن القوات الخاصة تدخلت بناء على طلب أفراد السفينة المتخفين داخل غرفة مغلقة.

في السياق، ذكرت مديرية الملاحة التابعة لوزارة النقل والبنى التحتية التركية، أنها تلقت بلاغاً من طاقم السفينة يفيد بوجود 15 متسللاً إلى متن السفينة، يحملون أدوات حادة على الأرجح وفق تسجيلات الكاميرات.

وأضافت مديرية الملاحة في بيان الجمعة، أن طاقم السفينة أبلغوها بأنهم تخفوا في غرفتي المحرك والمعيشة لحماية أنفسهم من المتسللين.

وأشارت إلى أنه بعد محادثات مع قبطان السفينة ومسؤولي الشركة، تقرر تغيير وجهة السفينة من فرنسا إلى مدينة نابولي الإيطالية، بعد موافقة سلطات إيطاليا.

ولفتت إلى أن السلطات الإيطالية طلبت مخطط أمن السفينة ووثائق أخرى، على أن تتولى وحدات الأمن الإيطالية مهمة اعتراض السفينة المقرر وصولها إلى نابولي عند الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي.