القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

فيدان يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 09.06.2023 21:48
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري في العاصمة أنقرة. 9-6-2023 صورة: الأناضول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري في العاصمة أنقرة. 9-6-2023 (صورة: الأناضول)

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، في العاصمة أنقرة.

وأكد فيدان خلال اللقاء أن أولوية تركيا الرئيسية في ليبيا هي إحلال السلام والاستقرار الدائمين، وفق تغريدة نشرتها الخارجية التركية عبر تويتر.

وهذا اللقاء هو الأول لوزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان مع مسؤول ليبي منذ توليه مهامه قبل أيام.

والخميس، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن جرى الحديث خلالها عن قضايا إقليمية ودولية.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن بلينكن هنأ فيدان على منصبه الجديد في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضافت أن الوزيرين بحثا عضوية السويد في حلف الناتو، ومساري التطبيع بين تركيا وأرمينيا وبين أذربيجان وأرمينيا.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق شدد مجلس الأمن القومي التركي، الخميس، على أهمية التعاون الدولي الذي...
مختارات