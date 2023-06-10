أردوغان يجري أول زيارة خارجية لقبرص التركية وأذربيجان

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء أول زيارة خارجية له إلى شمال قبرص التركية وأذربيجان، وذلك حسب التقاليد المتعارف عليها بعد انتخابه رئيساً للبلاد مجدداً.

ويزور أردوغان جمهورية شمال قبرص التركية الاثنين 12 يونيو/ حزيران الجاري، حيث من المرتقب أن يلتقي نظيره أرسين تتار، ورئيس الوزراء أونال أوستل، ومن ثم عقد مؤتمر صحفي مشترك مع تتار، بحسب وكالة الأناضول.

ومن المنتظر أن يبحث الجانبان الخطوات التي سيتم اتخاذها حول القضية القبرصية، وتطورات شرقي المتوسط.

كما يتوجه أردوغان، الثلاثاء القادم، إلى أذربيجان، حيث سيعقد لقاء ثنائياً مع نظيره إلهام علييف، ولقاء آخر على مستوى وفود البلدين.

وسيتناول الجانبان الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر إزاء التطورات الإقليمية والدولية.