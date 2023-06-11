الشيخ محمد بن زايد في زيارة عمل للجمهورية التركية الصديقة

استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إسطنبول، وبحث معه "تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".

وقالت الرئاسة التركية في بيان، السبت، إن الرئيس أردوغان التقى الشيخ محمد بن زايد السبت في مطار أتاتورك بإسطنبول.

وشارك في مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزير الشباب والرياضة عثمان أشقين باك، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس عاكف تشاغطاي قليج.

وأطلع الرئيس أردوغان الشيخ محمد بن زايد على سيارة "توغ" أول سيارة كهربائية تركية مصنعة محليا.

وفي وقت لاحق، انتقل الرئيسان إلى مضافة الدولة في مطار أتاتورك، وعقدا هناك لقاء مغلقًا.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، "وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم إلى مدينة إسطنبول في زيارة عمل للجمهورية التركية الصديقة، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين".

وخلال لقاء مع الرئيس أردوغان، بحث الشيخ محمد بن زايد "علاقات الصداقة ومسارات التعاون والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تعزز التنمية والتقدم في البلدين وتسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة"، وفق "وام".

وأعرب رئيس الإمارات عن "سعادته بزيارة تركيا وتجدد اللقاء بالرئيس رجب طيب أردوغان وهنأه بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية ونيله ثقة شعبه" متمنياً لتركيا وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

وأكد الجانبان "حرص دولة الإمارات وتركيا على ترسيخ نموذج للتعاون والشراكة في المنطقة، يقوم على قاعدة التنمية المستدامة ودعم جهود السلام والاستقرار الإقليميين لبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام".

وسبق أن زار الشيخ محمد بن زايد تركيا في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بينما زار الرئيس أردوغان، الإمارات في 14 فبراير/ شباط 2022.

وفي مارس/ آذار الماضي، عقد الرئيسان قمة عبر تقنية الاتصال المرئي شهدا خلالها مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وفق "وام".