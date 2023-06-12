الرئيس أردوغان يصل قبرص التركية في أول زيارة خارجية له

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جمهورية شمال قبرص التركية اليوم في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيسا في 28 مايو/أيار الماضي.

وحطت طائرة الرئيس في مطار "أركان" بالعاصمة ليفكوشا، حيث كان في استقباله رئيس قبرص التركية أرسين تتار وعقيلته سيبل تتار، إضافة إلى رئيس البرلمان زورلو توره، ورئيس الوزراء أونال أوستل، وسفير تركيا لدى ليفكوشا متين فائز أوغلو وعدد آخر من المسؤولين.

ويرافق الرئيس في زيارته عقيلته أمينة أردوغان وعدد من المسؤولين بينهم وزراء الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.

ومن المنتظر أن يتم خلال الزيارة تبادل الآراء حول الخطوات التي يجب اتخاذها على صعيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومناقشة التطورات في الجزيرة بأبعادها الإقليمية والعالمية.