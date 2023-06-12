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"واي بي جي" الإرهابي يطلق صواريخ على منطقة حدودية جنوبي تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
كليس
نشر في 12.06.2023 10:23
الصواريخ سقطت في أراض خالية الأناضول الصواريخ سقطت في أراض خالية (الأناضول)

استهدف إرهابيو تنظيم واي بي جي منطقة حدودية في ولاية كيليس جنوبي تركيا بصواريخ أطلقوها من شمال سوريا، الأحد.

وقال مراسل الأناضول إن 5 صواريخ أطلقها إرهابيو التنظيم (ذارع "بي كي كي" الإرهابي في سوريا) سقطت على أرض خالية في معبر "أونجو بينار" التركي، المقابل لمعبر باب السلامة السوري.

ولفت إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى جراء الهجوم، مشيرا أن السلطات التركية شددت الإجراءات الأمنية في المنطقة.

و"بي كي كي (PKK)" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

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