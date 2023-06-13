أردوغان: عازمون على تطوير العلاقات التركية الأذربيجانية أكثر

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الحل السريع لمسألة ممر زنغزور الواقع بين تركيا وأذربيجان مرورا بأرمينيا، سيعزز العلاقات بين أنقرة وباكو.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس التركي الثلاثاء مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في العاصمة باكو.

وقال أردوغان: "الحل السريع لمسألة ممر زانجيزور سيكون وسيلة لتعزيز العلاقات التركية الأذربيجانية".

في سياق آخر، أعلن الرئيس أردوغان عن بدء العمل على إنشاء جامعة تركية أذربيجانية.

قنصلية عامة تركية في شوشة

وأضاف أردوغان في كلمة، الثلاثاء، في افتتاح مباحثات الوفدين التركي والأذربيجاني بالعاصمة باكو أن الأخوّة التركية الأذربيجانية يُنظر لها بعين الغبطة في العالم، مبيناً أن آخر مرة تجسدت فيها هذه الرابطة كانت عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا مطلع فبراير/ شباط الماضي.

وأكد العزم على تطوير العلاقات التركية الأذربيجانية أكثر، بعد أن ارتقت إلى مستوى "تحالف استراتيجي" عقب "إعلان شوشة" الموقع في يونيو/ حزيران 2021.

وخاطب أردوغان الجانب الأذربيجاني قائلا: "مستعدون لفتح قنصلية عامة تركية في شوشة متى ما رغبتم في ذلك".

وشدد على أن افتتاح قنصلية عامة تركية في مدينة شوشة، سيوجّه "رسالة مميزة" للعالم أجمع وخصوصا لأرمينيا.

في سياق آخر، قال أردوغان إنه أكد خلال لقائه الثنائي بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ضرورة افتتاح "الممر الأوسط" العابر لمنطقة القوقاز.

و"الممر الأوسط" هو البديل للممر الشمالي الرابط بين الصين وأوروبا، ويعبر من تركيا إلى منطقة القوقاز، ومنها يعبر بحر قزوين إلى تركمانستان وكازاخستان وصولاً إلى الصين.