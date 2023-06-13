حزب الجيد التركي يخسر عضواً جديداً باستقالة أحد مؤسسيه

يعاني الحزب الجيد، وهو واحد من أعضاء الكتلة المعارضة الستة الرئيسية، من صراع داخلي واضح بعد استقالات داخل صفوفه منذ جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في 28 مايو. فقد أعلن أحد أنديجان، وزير الدولة السابق الذي كان من مؤسسي الحزب، استقالته يوم الاثنين. وهو ثاني عضو سابق في البرلمان يستقيل من الحزب بعد أيتون تشيراي، المستشار الأول لرئيسة الحزب ميرال أكشنر، الذي قدم استقالته بعد هزيمة مرشح الكتلة المعارضة كمال كليتشدار أوغلو أمام الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

في تغريدة نشرها يوم الاثنين، ذكر أنديجان أنه لم يعد لديه الفرصة للعمل بشكل متوافق مع إدارة الحزب الجيد سياسيًا "في هذه النقطة". وقال في تغريدته: "أنا الآن أنضم إلى أعضاء المعارضة بدون حزب".

استقالته جاءت قبل أقل من أسبوعين من انعقاد اجتماع الحزب الذي سينتخب فيه رئيسًا جديدًا أو يصوت مجددًا لصالح ميرال أكشنر. قبل انتخابات 14 مايو/أيار، أعلن يافوز أغراليوغلو، العضو البارز في البرلمان، استقالته من الحزب، مشيرًا إلى دعمه للكتلة المعارضة التي تحظى بتأييد حزب الشعوب الديمقراطي، وهو حزب مرتبط بتنظيم بي كي كي الإرهابي.

يصور الحزب الجيد نفسه على أنه حزب قومي، لكنه طالما تعرض لانتقادات بسبب تسامحه تجاه دعم حزب حزب الشعوب الديمقراطي لمرشح الكتلة المعارضة، كليتشدار أوغلو.

أكشنر كانت معارضة لترشيح كليتشدار أوغلو في البداية، وفي تصريح نادر في العلن أعلنت قبل الانتخابات في 14 مايو أنها لا تدعمه وقدمت اقتراحها لترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أو رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش بدلاً منه. ومع ذلك، عادت إلى الكتلة التي انسحبت منها فجأة بعد بضعة أيام، وأيدت كليتشدار أوغلو، نزولاً عند طلب أعضاء حزبها. أشار أيتون تشيراي، النائب السابق لحزب الجيد من مدينة إزمير معقل لحزب الشعب الجمهوري، في رسالة استقالته إلى أن لدى أكشنر "أزمة ثقة" مع الجمهور التركي.

من المتوقع أن يشكل الرافضون لسياسية أكشنر حركة سياسية جديدة، وقد دعوها مرارًا إلى التنحي بعد هزيمة كليتشدار أوغلو الذي دعمته بحماسة كبيرة. حزب الشعب الجمهوري نفسه يواجه انتقادات من أنصاره الذين يطالبون بتنحي كليتشدار أوغلو.