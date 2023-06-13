غولر: التعاون مع أذربيجان سيزداد ويستمر

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، الثلاثاء، إن التعاون بين القوات المسلحة التركية ونظيرتها الأذربيجانية سيزداد ويستمر.

وأضاف غولر، في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين خلال مرافقته للرئيس رجب طيب أردوغان في زيارته إلى أذربيجان: "سنعمل على تعزيز علاقاتنا مع أشقائنا الأذربيجانيين من خلال تكثيف أنشطتنا في إطار مبدأ ' شعب واحدة في دولتين'".

وأردف: "سنبقى قلباً واحداً مع أشقائنا الأذربيجانيين، ونحن إلى جانب أذربيجان دائمًا".

وردًا على سؤال حول إعادة هيكلة الجيش الأذربيجاني والعمل المشترك مع القوات المسلحة التركية، أكد وزير الدفاع التركي أن نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف "حقق نجاحات مهمة" بهذا الخصوص.

وشدد غولر على أن تركيا ستواصل تدريباتها سوياً وفقاً لمعايير حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أجل تقديم جميع أنواع الدعم وتعزيز الجيش الأذربيجاني "القوي".