أردوغان: "قرن تركيا" سيكون عصر العالم التركي أيضاً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن "قرن تركيا" سيكون في الوقت ذاته "عصر العالم التركي".

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر حول زيارته إلى أذربيجان، ثاني محطة خارجية له بعد جمهورية شمال قبرص التركية منذ إعادة انتخابه رئيساً لتركيا الشهر الماضي.

وقال أردوغان: "أبدينا تضامننا من خلال إجراء أولى زياراتنا (الخارجية) إلى أذربيجان وجمهورية شمال قبرص الجمهورية بعد انتخابات 14 و 28 مايو/أيار".

وأضاف: "نسأل الله أن يديم أخوتنا ومحبتنا. قرن تركيا سيكون في الوقت ذاته عصر العالم التركي إن شاء الله".

و"قرن تركيا" رؤية أعلنها الرئيس أردوغان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية في المئوية الجديدة.

ونوه الرئيس أردوغان في تغريدته أن تركيا وأذربيجان تبذلان جهوداً مشتركة حثيثة لتعزيز القدرات المؤسسية لمنظمة الدول التركية.

وأردف: "تركيا وأذربيجان لديهما موقع استراتيجي بين الشرق والغرب، وتعاوننا سيتعمق أكثر في كل مجال، من التجارة إلى الطاقة، ومن الصناعات الدفاعية إلى النقل، بالشكل الذي يليق بأخوتنا".

وأضاف الرئيس التركي: "عند التوقيع على اتفاقية سلام بين أذربيجان وأرمينيا ستشهد منطقتنا ظروفًا أكثر ازدهارًا".

وتابع: "نحن نقوم بعملية الحوار هذه (مع أرمينيا) بالتنسيق الكامل مع أخي إلهام (علييف، الرئيس الأذربيجاني)".

وأعرب عن أمله في رؤية النتائج الإيجابية للقاءات في هذا الإطار في وقت قريب، مؤكداً أنه وعلييف سيواصلان معاً يداً بيد تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان الرئيس أردوغان أكد، في مؤتمر صحفي مشترك مع علييف، أن الحل السريع لمسألة ممر زنغزور الواقع بين تركيا وأذربيجان مرورا بأرمينيا، سيعزز العلاقات بين أنقرة وباكو.