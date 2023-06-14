أردوغان يقول للسويد بألا تعول كثيراً على قمة الناتو

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن على السويد فعل المزيد لطمنئة تركيا من الإرهاب قبل أن توافق أنقرة على ملف الناتو، مضيفاً أن تركيا لا يمكنها الموافقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "ناتو" قبل إيجاد حل لمسألة مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان التي زارها أمس الثلاثاء.

وأفاد أردوغان: "لا يمكننا الموافقة على عضوية السويد قبل إيجاد حل لمسألة مكافحة الإرهاب".

وحول مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، أضاف الرئيس أردوغان: "منذ 50 عاما والاتحاد يراوح في مكانه بخصوص انضمام تركيا إليه، سنتناول هذا الموضوع وعلينا أيضا إعادة النظر فيه".

وأكد أن التوجه نحو الشرق أو الغرب في السياسة الخارجية "ليس من مبادئنا، فنحن قريبون من الغرب وعلى المسافة نفسها من الشرق".

مشروع ممر زنغزور

على صعيد آخر، قال أردوغان إن المشكلة في مشروع ممر زنغزور ليست متعلقة بأرمينيا بل بإيران، معربا عن أسفه من موقفها.