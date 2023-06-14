فيدان وتشليك يمثلان تركيا في جنازة سيلفيو برلسكوني

يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك، في مراسم دفن رئيس الحكومة الإيطالية السابق سيلفيو برلسكوني، في إيطاليا، وفق ما ذكرت مصادر في الحزب، الأربعاء.

برلسكوني من أبرز الشخصيات في الحياة العامة الإيطالية، لوجوده على الساحات الإعلامية والسياسية والرياضية منذ حوالي نصف قرن.

شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات بين عامي 1994 و2011 لمجموع تسعة أعوام وكان عضوا في مجلس الشيوخ ورئيسا لحزبه اليميني "فورزا إيطاليا" وشريكا في الحكومة الائتلافية التي ترأستها اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني.

وكان برلسكوني أيضا رجل أعمال ثري، تجمع الشركة القابضة الضخمة الخاصة به تحت مظلتها الشبكة التلفزيونية ميدياست وأكبر دار نشر في إيطاليا وجريدة يومية فضلا عن عشرات الشركات الأخرى.