أنقرة تستدعي السفير السويسري بعد استفزازات ضد تركيا

قال مسؤولون أتراك إن جان دانييل روتش، سفير سويسرا في أنقرة، استُدعي إلى وزارة الخارجية يوم الخميس بعد عمل استفزازي استهدف الرئيس رجب طيب أردوغان.

قامت مجموعة من المتظاهرين (من أنصار تنظيم بي كي كي الإرهابي بحسب بعض التقارير الإعلامية التركية) بشنق دمية لأردوغان ورفعت لافتات كتب عليها "اقتلوا أردوغان" خلال تجمع حاشد في زيورخ يوم الأربعاء.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية إن نائب وزير الخارجية محمد كمال بوزاي تلقى دعوة من نائب وزير الخارجية روتش بعد الحادث.

وأُعلم روش بأن الهجوم الذي استهدف الرئيس "غير مقبول"، وحثت الوزارة سويسرا على عدم التسامح مع مثل هذه الهجمات. كما دعت السلطات السويسرية إلى فتح تحقيق في الحادث وتحديد مرتكبيه بسرعة، وفقًا لمصادر دبلوماسية.