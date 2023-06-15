بوتين يزور تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان

يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى تركيا بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلن مستشار الرئيس الروسي الخميس.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن يوري أوشاكوف مستشار بوتين قوله إن "الرئيس التركي أكد دعوته لرئيسنا لزيارة تركيا".

وأضاف أن خطط الرحلة جارية بالرغم من عدم تحديد موعد محدد بعد.

تركيا من بين الدول القليلة التي حافظت على علاقاتها مع كل من روسيا وأوكرانيا منذ اجتياح موسكو لجارتها الجنوبية.

وبينما انتقدت أنقرة الهجوم الروسي، لكنها تحاول موازنة علاقاتها الوثيقة ووضعت نفسها على أنها طرف محايد يحاول التوسط بين الأطراف المتحاربة.

علاوة على ذلك، كانت تركيا مترددة في المشاركة في فرض عقوبات على روسيا منذ أن غزت أوكرانيا المجاورة في فبراير الماضي.

زعمت تقارير سابقة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور تركيا أيضًا للقاء أردوغان.

توسطت تركيا والأمم المتحدة في مبادرة حبوب البحر الأسود التاريخية في إسطنبول في يوليو الماضي لتحرير صادرات ملايين الأطنان من الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود التي أغلقت بعد أن شنت روسيا حربها في 24 فبراير.

في غضون ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) أمرًا باعتقال بوتين لأنه أمر بشن حرب غير مبررة على أوكرانيا.

وبالتالي، فمشاركة الزعيم الروسي في قمة البريكس السنوية للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في جوهانسبرج هذا الصيف غير مرجحة. تعترف جنوب إفريقيا باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وستضطر إلى اعتقال بوتين عند وصوله.