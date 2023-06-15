شركة بايكار تطلق بنجاح أول صاروخ كروز مصغر

أعلنت شركة "بايكار" التركية نجاح أول اختبار لإطلاق صاروخ كروز الذكي المصغر "كمانكش" الذي طورته الشركة في مختبراتها، من مركبة جوية وإصابته الهدف المحدد.

وذكر بيان أصدرته "بايكار" أن الصاروخ "كمانكش" الذي طورته محليًا أكمل بنجاح أول اختبار تم إجراؤه في قضاء كيشان بولاية أدرنة شمال غرب البلاد.

وأضاف البيان أن الأنظمة غير المأهولة عالية التقنية التي طورتها شركة "بايكار" تواصل اجتياز الاختبارات بنجاح.

وأوضح أن المسيرة "بيرقدار تي بي2" أقلعت الأربعاء من مركز بايكار للتدريب والاختبار في كيشان لإجراء اختبار الإطلاق، حيث أطلقت الصاروخ الذكي نحو الهدف المحدد من مسافة 20 كيلومترًا.

ولفت البيان إلى أن الصاروخ أصاب هدفه بعد أن قطع 33 كيلومترا بسرعة عالية لينجح في اختبار إطلاقه للمرة الأولى من مركبة جوية.