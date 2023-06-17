غولر: السويد يمكن أن تصبح عضواً بالناتو حال نفذت التزاماتها

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إنهم أبلغوا حلفائهم في حلف شمال الأطلسي "ناتو" دعمهم لسياسة الباب المفتوح للحلف، وإن السويد يمكن أن تصبح عضواُ في الناتو "حال نفذت التزاماتها بشكل ملموس وفقاً للمذكرة الثلاثية".

جاء ذلك في تصريح للصحفيين السبت، بعد اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل، الذي انعقد يومي الخمس والجمعة.

وأوضخ غولر: "في اجتماعاتنا الثنائية، أعلنا لحلفائنا أننا ندعم "سياسة الباب المفتوح" لحلف شمال الأطلسي، وإن السويد يمكن أن تصبح عضواً في الناتو مثل فنلندا إذا نفذت بشكل ملموس التزاماتها في المذكرة الثلاثية".

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، وقعت السويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية مع تركيا بشأن انضمامها إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وأواخر مارس/ آذار الماضي، صدّقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو، فيما تتحفظ على عضوية السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.

وفيما يخص الملف الأوكراني بين غولر:" في اليوم الأول من الاجتماعات أعربنا مرة أخرى عن دعمنا لوحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها ، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وقلنا أن الصراع بين الأطراف يجب أن يتوقف في أسرع وقت ممكن".

وأكد الوزير التركي "إن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار للحيلولة دون زيادة الدمار والمأساة الإنسانية، وشددنا على أهمية الدبلوماسية، وأعلنا أننا مستعدون للقيام بدورنا في هذا القضايا والمساعدات الإنسانية ، كما فعلنا لغاية الآن ".

وأشار إلى أنه في نطاق مبادرة حبوب البحر الأسود التي تمت بمبادرات تركيا لحل أزمة الغذاء العالمية، تم نقل ما يقرب من 32 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر حوالي ألف سفينة ووصلت إلى الأسواق العالمية.

وشدد على أهمية أن تستمر شحن الحبوب بطريقة سريعة وآمنة ومخططة.

وحول محاربة الإرهاب قال وزير الدفاع التركي :"أكدنا أننا عازمون على محاربة كل التنظيمات الإرهابية حتى النهاية، وقلنا أننا نتوقع الدعم الكامل من جميع حلفائنا في هذا الصدد".