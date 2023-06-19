أنقرة تدين مقتل 3 فلسطينيين بعملية إسرائيلية في جنين

أدانت أنقرة مقتل 3 فلسطينيين بينهم طفل، خلال اقتحام نفذته القوات الإسرائيلية في جنين.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: "ندين بشدة مقتل 3 فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة عدد كبير آخر في اقتحام نفذته القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم".

وأردفت: "نجدد دعوتنا للحكومة الإسرائيلية إلى وضع حد فوري لهذه الأعمال غير المقبولة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والتي من شأنها أن تؤدي إلى دوامة عنف".

وفي أحدث حصيلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 من مواطنيها برصاص الجيش الإسرائيلي، وإصابة 45 في مدينة جنين شمال الضفة الغربية ضمن عملية مستمرة منذ فجر الاثنين، قصفت فيها إسرائل المدينة جواً للمرة الأولى منذ عام 2022.