نائب الرئيس التركي: لن نتراجع عن صون حقوقنا الشرعية شرقي المتوسط

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الأحد، إن بلاده لا يمكن أن تتراجع أبداً عن صون حقوقها وحقوق شمال قبرص التركية المنبثقة عن القانون الدولي شرقي المتوسط.

جاء تصريح يلماز في مقابلة تلفزيونية من السفارة التركية في لفكوشا، عاصمة شمال قبرص التركية، في إطار زيارة تستمر ليومين، هي الأولى له منذ توليه منصبه الجديد مطلع يونيو/ حزيران الحالي.

وأوضح يلماز أن منطقة شرقي البحر المتوسط تعد منطقة جغرافية بالغة الأهمية وتمتلك مقومات اقتصادية، والعديد من الدول لديها مصالح حولها.

وشدد أن رغم محاولات عزل واقصاء تركيا وشمال قبرص عن المنطقة؛ إلا أن تركيا أفشلت بقوتها تلك المحاولات.

وشدد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا أواخر 2019، كانت من أهم الخطوات التركية التي أفشلت محاولات استبعاد تركيا عن المعادلة شرقي المتوسط.

وأضاف: "مع هذه الاتفاقية تم إفشال جميع المخططات ضدنا، وتم إنشاء معادلة جديدة في المنطقة، فنحن لن نتراجع أبداَ عن صون حقوقنا وحقوق شمال قبرص التركية المنبثقة عن القانون الدولي شرقي المتوسط".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا وليبيا، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

من جهة ثانية، لفت نائب الرئيس التركي إلى دعوات بلاده لدول المنطقة وخاصة اليونان وقبرص الرومية إلى التعاون للاستفادة المشتركة من مقومات المنطقة في مجال الطاقة، دون إقصاء جهة على حساب جهة أخرى.

وتؤكد تركيا رفضها ادعاءات اليونان وقبرص الرومية في امتلاكهما مناطق صلاحية بحرية قصوى شرقي المتوسط، وتصرفاتهما أحادية الجانب التي تتجاهل حقوق ومصالح تركيا وقبرص التركية بالمنطقة، وتدعو إلى تقاسم ثروات المنطقة بعدل.