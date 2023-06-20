الرئيس التركي: نرفض خطاب الكراهية تجاه اللاجئين ومعاداة الإسلام

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كلاً من خطاب الكراهية تجاه اللاجئين وأيديولوجية النازيين الجدد والعداء للإسلام والأجانب التي تفشت في بعض المجتمعات عقب ترسخها في دول غربية.

جاء ذلك برسالة نشرها، الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو/ حزيران من كل عام، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية.

وقال أردوغان إن "الناس في أنحاء مختلفة من العالم وخاصة البقعة الجغرافية التي تقع ضمنها تركيا يضطرون إلى الهجرة لأسباب مثل الإرهاب والصراع والحروب الأهلية والمجاعة".

وبين الرئيس التركي أن عدد المُهجرّين من ديارهم حول العالم اقترب من 110 ملايين بينهم 62.5 مليون نازح و35.3 مليون لاجئ إلى بلدان أخرى.

وأشار إلى أن موقف تركيا من الهجرة غير النظامية وقضية اللاجئين اللتين تشكلان تحدياً عالمياً "يتمثل بحماية حياة الإنسان وكرامته إلى جانب حماية أمنها (تركيا)".

وأكد أردوغان أن الأمة التركية التي دأبت على حماية الفارين من الظلم منذ قرون دون تمييز، أظهرت مرة أخرى نفس الموقف بمواجهة أزمات المنطقة، وخصوصا في سوريا وأوكرانيا.

وأضاف أن "تركيا التي تؤدي دائما واجبها الإنساني والتزاماتها تجاه الجوار تدعم العودة الآمنة والطوعية والمشرفة للاجئين إلى وطنهم، وتنفذ المشاريع اللازمة لذلك".

وأردف: "نرفض خطاب الكراهية تجاه اللاجئين وأيديولوجية النازيين الجدد والعداء للإسلام والأجانب، التي تفشت في مجتمعات أخرى بعد ترسخها في دول غربية".

وتابع: "إن التيارات السقيمة التي لا تعتبر أي شخص آخر لا ينتمي لعرقها وثقافتها ومعتقداتها إنسانًا، نراها تهديدا للقيم الإنسانية والمستقبل المشترك للبشرية".