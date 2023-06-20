رئيس وزراء شمال العراق في تركيا لبحث استئناف صادرات النفط

وصل مسرور برزاني رئيس وزراء حكومة كردستان العراق إلى تركيا اليوم يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان للتباحث حول موضوعات منها استئناف صادرات النفط.

وقالت الرئاسة التركية على تويتر إن أردوغان التقى مع برزاني في القصر الرئاسي بأنقرة، ونشرت صورة للزعيمين وهما يتصافحان.

وقال مسؤول كردي كبير مقرب من مكتب رئيس وزراء حكومة كردستان العراق "يجب مناقشة قضايا مختلفة منها الأمن في المنطقة. لكن ستكون لصادرات النفط أولوية قصوى".

وأوقفت تركيا صادرات تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس آذار بعدما أصدرت هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.

وقال مسؤول كردي آخر مُقيم في بغداد إن زيارة برزاني تهدف إلى إيجاد سُبُل للإسراع باستئناف تلك الصادرات التي تعد مصدرا حيويا للنقد في إقليم شمال العراق.

وترغب تركيا في التفاوض حول حجم التعويضات التي قضى قرار التحكيم بأن تدفعها، وكذلك تسعى إلى توضيح أمور تتعلق بقضايا تحكيم أخرى مفتوحة.

ووجدت تقديرات لرويترز أن حكومة إقليم كردستان خسرت أكثر من 2.2 مليار دولار بسبب توقف خط الأنابيب لفترة 87 يوما، على أساس تصدير 375 ألف برميل يوميا والتخفيضات التاريخية في الأسعار من جانب حكومة كردستان العراق مقابل أسعار خام برنت.

والتقى وفد فني معني بالطاقة من تركيا مع مسؤولي نفط عراقيين أمس الاثنين لبحث مسألة الصادرات.

وأبلغ مسؤولو النفط العراقيون رويترز بأنه سيتعين إجراء مزيد من المحادثات من أجل استئناف صادرات النفط من شمال العراق.

وقال مكتب رئيس وزراء حكومة كردستان العراق في بيان إن من المقرر أن يجتمع برزاني أيضا مع وزير خارجية تركيا ومسؤولين حكوميين كبار "لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وتركيا".