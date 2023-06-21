أستانة 20.. إدانة "دعم" الإرهابيين في سوريا

أدانت تركيا وروسيا وإيران، الأربعاء، أعمال الدول التي تدعم "الكيانات الإرهابية" في شمال شرقي سوريا، وذلك في ختام اجتماعاتها ضمن محادثات "أستانة 20" في كازاخستان.

وجاء في البيان الختامي لمحادثات "أستانة 20" أن "تركيا وروسيا وإيران تجدد خلال اجتماع أستانة عزمها على محاربة الأجندات الانفصالية التي تهدد الأمن القومي لدول الجوار (سوريا)".

وأضاف أن الدول الثلاثة "تدين ممارسات الدول الداعمة لمحاولات إقامة حكم ذاتي غير مشروع وللكيانات الإرهابية في شمال شرق سوريا (واي بي جي)".

والثلاثاء، انطلقت في العاصمة الكازاخية أستانة، محادثات "أستانة 20" حول سوريا، بمشاركة ممثلي الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، إضافة إلى ممثلين عن النظام والمعارضة السورية، لإيجاد حل للصراع في سوريا، حيث عقدوا محادثات ثنائية وناقشوا التطورات في دول جوار سوريا.

ومع ذلك، فإن أحد الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال هو جهود مكافحة الإرهاب في سوريا، حيث برزت الجماعات الإرهابية، بما في ذلك "داعش" و"بي كي كي" وجناحه السوري "واي بي جي"، كما تضمنت المحادثات موضوع الإفراج عن الرهائن والمفقودين والوضع الإنساني وإعادة بناء سوريا وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين.

وركز الاجتماع الرباعي بشكل أكبر على خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بين النظام السوري وأنقرة.