أنقرة: إجماع الأطراف في أستانة على ضرورة تهيئة الظروف لعودة السوريين

شددت وزارة الخارجية التركية على "ضرورة تهيئة الظروف اللازمة داخل سوريا من أجل ضمان العودة الآمنة والطوعية والمشرفة للسوريين"، مؤكدة توافق جميع الأطراف حول هذه النقطة.

جاء ذلك في بيان نشرته بعد البيان الختامي المشترك الذي صدر في نهاية اجتماع أستانة حول سوريا الـ20، في العاصمة الكازاخية، الأربعاء.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول قضايا الوضع الميداني ومكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية والعملية السياسية وعودة السوريين والمساعدات الإنسانية.

وأكدت الأطراف المشاركة "التزامها القوي بوحدة سوريا السياسية ووحدة أراضيها، والدور الريادي الذي يقوم به مسار أستانة في إيجاد حل سلمي للمسألة السورية"، وفق البيان.

كما شددت على عزمها "محاربة الأجندات الانفصالية التي تهدد الأمن القومي لدول الجوار، بما في ذلك الهجمات العابرة للحدود ومحاولات التسلل".

وأدانت الوجود والهجمات المتزايدة للتنظيمات الإرهابية الناشطة في سوريا تحت مسميات وامتدادات مختلفة.

وأكدت على أنه "لا يمكن قبول المحاولات غير الشرعية لإقامة ما يسمى الإدارة الذاتية بذريعة مكافحة الإرهاب".

الأطراف المشاركة في الاجتماع استنكرت أيضًا "انتهاكات الكيان الانفصالي الموجود في شمال شرقي سوريا (تنظيم واي بي جي)"، معربة عن انزعاجها من "ممارسات الدول الداعمة للكيانات الإرهابية".

ولفت البيان إلى أهمية التنفيذ الفعلي لجميع الإجراءات المتعلقة بشمال سوريا وإدلب أيضًا.

ووفقًا للبيان، جددت الأطراف التزامها بـ"دفع عملية الحل السياسي في الصراع السوري إلى الأمام بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

ودعت الأطراف في هذا الإطار إلى عقد الجولة المقبلة للجنة الدستورية السورية في أسرع وقت ممكن.

وعبرت عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني بسبب زلزال 6 فبراير/شباط 2023.

وشددت على أهمية مواصلة المساعدات الإنسانية لسوريا بأكملها دون انقطاع.

وأكد البيان على أهمية زيادة واستمرار المساعدات الإنسانية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2672 الخاص بآلية الأمم المتحدة العابرة للحدود.

ولفتت الأطراف إلى ضرورة تهيئة الظروف اللازمة داخل سوريا من أجل ضمان العودة الآمنة والطوعية والمشرفة للسوريين إلى بلادهم، وضرورة تسهيل هذه العودة.

وذكر البيان أن الاجتماع شهد انعقاد لقاءات ثنائية مع الأعضاء المراقبين في مسار أستانة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.