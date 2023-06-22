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نائب أردوغان يلتقي رئيس دولة الإمارات في أبو ظبي

وكالة الأناضول للأنباء
أبو ظبي
نشر في 22.06.2023 20:33
نائب الرئيس التركي جودت يلماز يلتقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي 22-6-2023 صورة: الأناضول نائب الرئيس التركي جودت يلماز يلتقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي 22-6-2023 (صورة: الأناضول)

التقى نائب الرئيس التركي جودت يلماز، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الخميس، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، في إطار زيارة عمل إلى الإمارات.

وجرى الاجتماع بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وتم فيه تقييم العلاقات الثنائية وفرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، بحسب وكالة الأناضول.

وحضر الاجتماع أيضاً، منصور بن زايد نائب رئيس الإمارات، وسفير أنقرة لدى أبوظبي توغاي تونجر، وزكريا كايا نائب وزير الخزانة والمالية التركي، ومدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية التركية جان دزدار.

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