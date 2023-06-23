بعملية أمنية في القامشلي شمال سوريا.. تحييد مسؤول كبير في بي كي كي الإرهابي

حيد جهاز الاستخبارات التركية MİT عضوا بتنظيم بي كي كي الإرهابي عبد الرحمن جادرجي بعملية أمنية في القامشلي شمال سوريا.

والإرهابي عبد الرحمن جادرجي عضو في المجلس التنفيذي للجماعة الإرهابية.

يقوم جهاز الاستخبارات التركية من حين لآخر بتنفيذ عمليات في سوريا للقضاء على كبار الضباط داخل المجموعة الإرهابية في ضربات دقيقة.

وحسب مصادر أمنية نقلتها وكالة الأناضول، يلقب جادرجي باسم "أسد فرشين" و"أسد أوروبا" بسبب عملياته الإرهابية في أوروبا من قبل.

ولا يجتمع أعضاء المجلس لأسباب أمنية بل هم متفرقون في مناطق مختلفة من العراق وسوريا وأوروبا ولا يغامرون بالخروج من المخابئ إلا للاجتماعات الخاصة.

جادرجي عضو في بي كي كي منذ إنشائه، وعمل في أوروبا في الأعوام 1997-1999 وفي قنديل العراقية عام 2000.

تم تحديد أن جادرجي، الذي كان "مسؤول موسكو" كما يزعمون في تنظيم بي كي كي الإرهابي PKK/KCK بين عامي 2008 و2010. ثم عضو في ما يسمى بالمجلس التنفيذي تنظيم بي كي كي الإرهابي منذ عام 2018.

بعد معلومات تفيد بوجود جادرجي، المدرج في الفئة الحمراء على قائمة الإرهابيين المطلوبين والمطلوبين من الإنتربول بإشعار أحمر، في سوريا، أجرت المخابرات استطلاعا في مدينة القامشلي. أدت العملية التي نظمتها إلى القضاء على الإرهابي.