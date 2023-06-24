أردوغان يعرب عن دعمه لبوتين ضد "التمرد"

أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم خلاله دعمه ضد المرتزقة المسلحين "مجموعة فاغنر" الذين يحاولون الانقلاب.

وقال الكرملين، في بيان، إن أردوغان قال إنه "يؤيد تعامل الحكومة الروسية مع تمرد جيش مرتزقة فاغنر".

وحث الرئيس أردوغان نظيره على التصرف بحكمة وقال إن تركيا مستعدة لفعل ما يترتب عليها من أجل إيجاد حل لما يجري في روسيا بيسر بأقرب وقت.

وصباح السبت، أعلن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين وصول قواته إلى مدينة "روستوف نا دون" الروسية ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاتلي فاغنر منتشرين حول مبنى المقر التابع لوزارة الدفاع الروسية مع عربات مدرعة ودبابات.

وفي وقت لاحق، السبت، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دخول مجموعة فاغنر شبه العسكرية إلى مدينة روستوف ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بـ"التمرد المسلح"، فيما أعلن قائد مجموعة "فاغنر" أنها "لن تستلم".