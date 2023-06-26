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أردوغان يهنئ ميتسوتاكيس بفوزه في الانتخابات العامة اليونانية

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 26.06.2023 21:45
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اجتماعهما في إسطنبول، تركيا، 13-3-2022الرئاسة التركية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اجتماعهما في إسطنبول، تركيا، 13-3-2022(الرئاسة التركية)

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بفوزه في الانتخابات العامة التي شهدتها اليونان أمس الأحد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الاثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وتمنى أردوغان أن تكون الفترة الجديدة في اليونان خيراً من ناحية العلاقات التركية-اليونانية.

وأكد الاتصال أن عمل الحكومتين القويتين اللتان اكتسبتا ثقة الشعب في البلدين تعد فرصة لمستقبل العلاقات الثنائية، بحسب البيان.

وفي وقت سابق الاثنين، أدى ميتسوتاكيس اليمين الدستورية لولاية جديدة كرئيس للوزراء بعد فوز حزبه "الديمقراطية الجديدة" المحافظ في الانتخابات العامة التي شهدتها اليونان أمس الأحد.

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