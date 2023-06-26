أردوغان يهنئ ميتسوتاكيس بفوزه في الانتخابات العامة اليونانية

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بفوزه في الانتخابات العامة التي شهدتها اليونان أمس الأحد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الاثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وتمنى أردوغان أن تكون الفترة الجديدة في اليونان خيراً من ناحية العلاقات التركية-اليونانية.

وأكد الاتصال أن عمل الحكومتين القويتين اللتان اكتسبتا ثقة الشعب في البلدين تعد فرصة لمستقبل العلاقات الثنائية، بحسب البيان.

وفي وقت سابق الاثنين، أدى ميتسوتاكيس اليمين الدستورية لولاية جديدة كرئيس للوزراء بعد فوز حزبه "الديمقراطية الجديدة" المحافظ في الانتخابات العامة التي شهدتها اليونان أمس الأحد.