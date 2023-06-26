فيدان: غرفة التجارة بين تركيا والجبل الأسود ستزيد العلاقات والاستثمار

قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، الاثنين، إن بدء غرفة التجارة المشتركة بين تركيا والجبل الأسود فعالياتها سيزيد من قوة علاقات التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين.

وأعرب فيدان في كلمة، خلال افتتاح غرفة التجارة المشتركة بين تركيا والجبل الأسود التي وصلها للمشاركة في قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، عن شكره لكل من ساهم في تأسيس هذه الغرفة، وتمنى أن تجلب الخير.

وأشار إلى أن الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية والسياسية بين تركيا والجبل الأسود تتعمق يومًا بعد يوم في المجال الاقتصادي.

ولفت وزير الخارجية التركي أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والجبل الأسود تجاوز 200 مليون دولار العام الماضي مع توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: "نتوقع الوصول إلى هدف حجم التجارة البالغ 250 مليون دولار مع نهاية العام الحالي".

وأعرب عن شكره لحكومة الجبل الأسود إزاء تشجيعها ونهجها البناء حيال رجال الأعمال الأتراك.

وأوضح فيدان أن هناك إمكانات استثمارية في الجبل الأسود مثل مجالات الطاقة والسياحة والبنية التحتية والتعليم والصحة والزراعة والغابات والاتصال والمعلوماتية.

وأضاف: "قوتنا الاقتصادية وأمننا القومي وازدهار بلدنا هي أهم العناصر، وبصفتنا الحكومة فإننا سنواصل دائمًا دعمكم أنتم رجال الأعمال في كافة المجالات".

وشارك في الفعالية رئيس وزراء الجبل الأسود دريتان أبازوفيتش وسفير تركيا في بودغوريتسا باريش كالكاوان، ورجال أعمال أعضاء في الغرفة ومسؤولين من الجبل الأسود.