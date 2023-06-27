فيدان يشدد على دعم تركيا الثابت لاستقرار منطقة البلقان

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في البلقان، في قمة عملية التعاون لجنوب شرق أوروبا التي تستضيفها عاصمة جمهورية الجبل الأسود بودغوريتشا.

وقال فيدان في اجتماع مغلق في القمة: "تلعب عملية التعاون لجنوب شرق أوروبا دورًا لا غنى عنه في البحث عن حلول لمشاكل المنطقة وتؤيد تركيا بالكامل المبادرات التي تهدف إلى توفير السلام والرفاهية والاستقرار في البلقان".

نيابة عن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيعقد فيدان أيضًا بعض الاجتماعات الثنائية في بودغوريتشا.

قبل القمة، حضر المشاركون جلسة تصوير عائلية.

تجمع عملية التعاون لجنوب شرق أوروبا بين تركيا وألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا ومقدونيا الشمالية ورومانيا وصربيا واليونان وكرواتيا ومولدوفا والجبل الأسود.

وهنأ الوزير حزب البوشناق على نجاحه في الانتخابات وشدد على أن تركيا ستواصل دعم البوشناق في الجبل الأسود.

كما حضر تجمعا بمناسبة عيد الأضحى نظمته الجالية الإسلامية في الجبل الأسود. والتقى برفعت فيجيتش، رئيس الجماعة الإسلامية في الجبل الأسود، وهي منظمة دينية للمسلمين في دولة البلقان.

يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، في قمة عملية التعاون لجنوب شرق أوروبا في جمهورية الجبل الأسود.

ويترأس القمة رئيس الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، ويشارك فيها إلى جانب تركيا رؤساء كل من شمال مقدونيا ستيفو بنداروفسكي، وكوسوفو فيوزا عثماني، وبلغاريا رومن راديف، وألبانيا بيرم بيغاي.

كما يشارك رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، ووزير خارجية صربيا إيفيتسا داتشيتش، ومسؤول المفوضية الأوروبية عن توسعة الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، ومسؤولون من رومانيا واليونان وسلوفينيا.

وقبيل القمة المرتقبة اليوم، عقد فيدان لقاء ثنائيا مع رئيس الجبل الأسود ميلاتوفيتش، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الألباني بيغاي.

وتهدف عملية التعاون لجنوب شرق أوروبا التي تأسست عام 1996، إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة على الأصعدة الأمنية والسياسية وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون بين المؤسسات الديمقراطية والعدلية، ومكافحة الأعمال غير القانونية.