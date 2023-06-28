أردوغان يجري اتصالات مع عدد من القادة الإقليميين والأوروبيين

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع المستشار الألماني أولاف شولتس آخر التطورات في روسيا، وقضية انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي/الناتو.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، الأربعاء، أن أردوغان وشولتس بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية.

كما بحث الزعيمان القضايا الإقليمية والعالمية، وأكدا على ضرورة زيادة التعاون في هذه المجالات، بحسب البيان.

وأكد أردوغان أنه رغم اتخاذ السويد خطوات بالاتجاه الصحيح، لا سيما تعديل قانون مكافحة الإرهاب، إلا أن مواصلة أنصار "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" تمويل وتجنيد أشخاص لصالح تلك التنظيمات الإرهابية بالسويد "أمر لا يمكن قبوله".

على صعيد آخر، بحث الرئيس أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأشار البيان أن باشينيان هنأ الشعب التركي بمناسبة عيد الأضحى.

وذكر البيان أن الرئيس أردوغان تمنى أن يجلب العيد السلام والاستقرار والبركة لكافة الإنسانية على رأسها المنطقة.

وأكد أردوغان اتخاذ خطوات لبناء الثقة حتى اليوم في العملية التي بدأت لتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، مشددًا على ضرورة مواصلة تلك العملية في المستقبل أيضًا.