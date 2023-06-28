أعيد انتخاب البروفسور جان أونفار لعضوية اللجنة الأممية المعنية بالعمال المهاجرين للدورة الممتدة من عام 2024 إلى عام 2027، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية التركية.

وأضافت في بيان، الثلاثاء، أن اختيار "أونفار" لعضوية اللجنة الأممية، يأتي للمرة الثالثة على التوالي.

وأوضح البيان أن المقر العام للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، شهد الثلاثاء، انتخاب أعضاء اللجنة الأممية المعنية بالعمال المهاجرين للدورة الممتدة من 2024 إلى 2027.

وأضاف أن البلدان الأعضاء في اللجنة الأممية قدمت مرشحيها، بدورها قدمت تركيا البروفسور جان أونفار، مرشحا باسمها.

وسبق أن تم اختيار "أونقار لعضوية اللجنة الأممية خلال الدورتين 2016 ـ 2019 و2020 - 2023.</span>