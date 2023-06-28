وزير الخارجية السويدي: ندعم بشكل كامل تركيا ضد كل ما يهدد أمنها القومي

شدد وزير الخارجية السويدي على إدانة كل التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم "بي كي كي"، قائلا إن السويد تدعم تركيا دعما كاملا ضد جميع التهديدات المتعلقة بأمنها القومي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده توبياس بيلستروم مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، في جزيرة غوتلاند السويدية، الثلاثاء.

ونوّه الوزير السويدي إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد للسويد يسهّل تعاونهم مع تركيا وكذلك مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو.

وقال بيلستروم إن "السويد تدعم بشكل كامل تركيا ضد جميع التهديدات التي يتعرض لها أمنها القومي، وتدين كل المنظمات الإرهابية، بما في ذلك بي كي كي، الذي ينفّذ هجمات ضدها".

ومضى بيلستروم قائلا إن السويد مستعدة لأن تكون "حليفًا نشطًا ومخلصًا" وللمساهمة في أمن الناتو منذ اليوم الأول.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، وقعت السويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية مع تركيا بشأن انضمامها إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وأواخر مارس/ آذار الماضي، صدّقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو، فيما تتحفظ على عضوية السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.