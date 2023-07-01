أنقرة والرياض تبحثان تحضيرات اجتماع منظمة التعاون الإسلامي

بحثت تركيا والسعودية تحضيرات الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده غداً الأحد في مدينة جدة السعودية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، السبت، بحسب معلومات نقلتها وكالة الأناضول عن وزارة الخارجية التركية.

وجرى خلال الاتصال مناقشة التحضيرات للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، غدًا في جدة بشأن حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد في أول أيام عيد الأضحى، بحسب المصدر.

كما ناقش الجانبان قضايا مكافحة معاداة الإسلام والتعاون في القضايا الإقليمية.

والأربعاء، مزق السويدي من أصل عراقي سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.